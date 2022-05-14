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У Німеччині кажуть про зниження потоку біженців з України

"Європейська правда"Субота, 14 травня 2022, 08:44

За словами федерального міністра внутрішніх справ Ненсі Фазер, зараз до Німеччини приїжджає значно менше людей з України, ніж на початку війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Süddeutsche Zeitung.

"Зараз лише близько 2000 біженців з України прибувають до Німеччини щодня. У середині березня це було понад 15 000 осіб на день", - сказала вона.

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У той же час 20 тисяч українців тепер щодня повертаються до своєї країни через польсько-український кордон, в тому числі ті, хто їдуть з Німеччини. Фазер припускає, що "більшість людей повернеться".

"Деякі залишаться, якщо люди побачать шанс закріпитися на німецькому ринку праці зі своєю кваліфікацією", - додала міністр внутрішніх справ.

Тим не менш, за словами Фазер, це все ще велике гуманітарне навантаження, щоб забезпечити жінкам, дітям і старим людям, які втекли, найкращу допомогу. "Біженців тут дуже добре приймають" - зазначила Фазер.

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Теми: Німеччинабіженці
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