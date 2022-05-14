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В Германии говорят о снижении потока беженцев из Украины

"Европейская правда"Суббота, 14 мая 2022, 08:44

По словам федерального министра внутренних дел Нэнси Фазер, сейчас в Германию приезжает гораздо меньше людей из Украины, чем в начале войны.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Süddeutsche Zeitung.

"Сейчас только около 2000 беженцев из Украины прибывают в Германию ежедневно. В середине марта это было более 15 000 человек в день", - сказала она.

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В то же время 20 тысяч украинцев теперь ежедневно возвращаются в свою страну через польско-украинскую границу, в том числе уезжающие из Германии. Фазер предполагает, что "большинство людей вернется".

"Некоторые останутся, если люди увидят шанс закрепиться на немецком рынке труда со своей квалификацией", – добавила министр внутренних дел.

Тем не менее, по словам Фазер, это все еще большая гуманитарная нагрузка, чтобы обеспечить сбежавшим женщинам, детям и старикам лучшую помощь. "Беженцев здесь очень хорошо принимают" – отметила Фазер.

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Темы: Германиябеженцы
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