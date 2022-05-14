Окупанти втратили вже понад 550 артилерійських систем – Генштаб
Субота, 14 травня 2022, 09:49
Російські війська під час війни в України вже втратили 1218 танків та 551 артсистему.
Джерело: Генштаб
Деталі: Втрати росіян орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 27200 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1218 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2934 (+34) од,
- артилерійських систем – 551 (+9) од,
- РСЗВ - 195 (+2) од,
- засобів ППО - 88 (+0) од,
- літаків / aircraft – 200 (+0) од,
- гелікоптерів – 163 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 411 (+6),
- крилатих ракет - 95 (+0),
- кораблів /катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн- 2059 (+17) од,
- спеціальної техніки - 42 (+1).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямку.
Дані уточнюються.