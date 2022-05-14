Окупанти втратили вже понад 550 артилерійських систем – Генштаб

Російські війська під час війни в України вже втратили 1218 танків та 551 артсистему.

Джерело: Генштаб

Деталі: Втрати росіян орієнтовно склали:

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особового складу – близько 27200 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1218 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 2934 (+34) од,

артилерійських систем – 551 (+9) од,

РСЗВ - 195 (+2) од,

засобів ППО - 88 (+0) од,

літаків / aircraft – 200 (+0) од,

гелікоптерів – 163 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 411 (+6),

крилатих ракет - 95 (+0),

кораблів /катерів - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн- 2059 (+17) од,

спеціальної техніки - 42 (+1).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.