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Оккупанты потеряли уже более 550 артиллерийских систем – Генштаб

Роман ПетренкоСуббота, 14 мая 2022, 09:49
россияне возле артсистемы

Российские войска во время войны у Украины уже потеряли 1218 танков и 551 артсистему.

Источник: Генштаб

Детали: Потери россиян ориентировочно составили:

  • личного состава – около 27200 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1218 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2934 (+34) ед,
  • артиллерийских систем – 551 (+9) ед,
  • РСЗО - 195 (+2) ед,
  • средств ПВО – 88 (+0) ед,
  • самолетов/aircraft – 200 (+0) ед,
  • вертолетов – 163 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 (+6),
  • крылатых ракет – 95 (+0),
  • кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн-2059 (+17) ед,
  • специальной техники – 42 (+1).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Славянском и Бахмутском направлении.

Данные уточняются.

Темы: ГенштабвойнаРосcия
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