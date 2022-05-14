Оккупанты потеряли уже более 550 артиллерийских систем – Генштаб
Суббота, 14 мая 2022, 09:49
Российские войска во время войны у Украины уже потеряли 1218 танков и 551 артсистему.
Источник: Генштаб
Детали: Потери россиян ориентировочно составили:
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- личного состава – около 27200 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1218 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2934 (+34) ед,
- артиллерийских систем – 551 (+9) ед,
- РСЗО - 195 (+2) ед,
- средств ПВО – 88 (+0) ед,
- самолетов/aircraft – 200 (+0) ед,
- вертолетов – 163 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 (+6),
- крылатых ракет – 95 (+0),
- кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн-2059 (+17) ед,
- специальной техники – 42 (+1).
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Славянском и Бахмутском направлении.
Данные уточняются.
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