Оккупанты потеряли уже более 550 артиллерийских систем – Генштаб

Российские войска во время войны у Украины уже потеряли 1218 танков и 551 артсистему.

Источник: Генштаб

Детали: Потери россиян ориентировочно составили:

личного состава – около 27200 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1218 (+13) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2934 (+34) ед,

артиллерийских систем – 551 (+9) ед,

РСЗО - 195 (+2) ед,

средств ПВО – 88 (+0) ед,

самолетов/aircraft – 200 (+0) ед,

вертолетов – 163 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 (+6),

крылатых ракет – 95 (+0),

кораблей /катеров - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн-2059 (+17) ед,

специальной техники – 42 (+1).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Славянском и Бахмутском направлении.

Данные уточняются.