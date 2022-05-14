Голова керівної партії Німеччини: війна в Україні стала початком кінця Путіна

Голова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбейль вважає, що політичний кінець глави Кремля Владіміра Путіна стане наслідком війни Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Süddeutsche Zeitung.

"Я переконаний, що ця війна є передвісником кінця Владіміра Путіна", - сказав Клінгбейль.

Відповідаючи на запитання, чи повалять Путіна у його власній країні, він зазначив: "Населення визнає, що Путін і його еліти несуть відповідальність за те, що ця нелюдська війна в Україні також коштуватиме процвітання, робочих місць та життєвих перспектив у їхній власній країні".

"Цією війною Путін ізолював Росію на роки. Країна, 11-та за величиною економіка, буде відкинута на десятиліття через санкції. Кваліфіковані робітники залишають країну тисячами" - додав він.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не бачить, як могла б виглядати нормалізація відносин з президентом Владіміром Путіним після вторгнення Росії в Україну.