Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Голова керівної партії Німеччини: війна в Україні стала початком кінця Путіна

"Європейська правда"Субота, 14 травня 2022, 10:10

Голова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбейль вважає, що політичний кінець глави Кремля Владіміра Путіна стане наслідком війни Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Süddeutsche Zeitung.

"Я переконаний, що ця війна є передвісником кінця Владіміра Путіна", - сказав Клінгбейль.

Відповідаючи на запитання, чи повалять Путіна у його власній країні, він зазначив: "Населення визнає, що Путін і його еліти несуть відповідальність за те, що ця нелюдська війна в Україні також коштуватиме процвітання, робочих місць та життєвих перспектив у їхній власній країні".

"Цією війною Путін ізолював Росію на роки. Країна, 11-та за величиною економіка, буде відкинута на десятиліття через санкції. Кваліфіковані робітники залишають країну тисячами" - додав він.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не бачить, як могла б виглядати нормалізація відносин з президентом Владіміром Путіним після вторгнення Росії в Україну.

Теми: НімеччинаПутін
Головне сьогодні

Ворог перегруповується і веде наступ на 4 напрямках – зведення штабу

Зробимо все, щоб "Євробачення" приймав український Маріуполь – Зеленський

Україна перемогла у Євробаченні-2022

ППО "розпакувала" третю сотню збитих російських літаків

відеоЄвробачення: Kalush Orchestra закликав світ врятувати захисників Маріуполя

Зеленський: Окупанти на 80-й день вторгнення намагаються показати хоч якусь перемогу

Усі новини...
Німеччина
У Німеччині кажуть про зниження потоку біженців з України
Німеччина розглядає передачу Україні систем ППО IRIS-T - Bild
Скандал у Бундестазі: депутати коаліції вийшли з залу під час виступу Шольца щодо України
Останні новини
07:58
Розвідка США розбирається, де прорахувалася з Україною та Афганістаном
06:50
Ворог перегруповується і веде наступ на 4 напрямках – зведення штабу
05:53
фотоУ Нью-Йорку сотні людей вимагали врятувати захисників Маріуполя
04:55
КНДР вживає "швидкі заходи" для боротьби з COVID, у країні майже 300 тисяч нових випадків
03:55
Путін "серйозно хворий" – колишній британський розвідник
02:54
Починаємо думати, де саме в Україні будемо проводити Євробачення-2023 – Ткаченко
02:10
Зробимо все, щоб "Євробачення" приймав український Маріуполь – Зеленський
02:02
Україна перемогла у Євробаченні-2022
01:53
На Запоріжжі загарбники облаштували в’язницю для своїх військових, які не хочуть воювати
01:13
Kalush Orchestra не дискваліфікують за заклик врятувати захисників Маріуполя
Усі новини...