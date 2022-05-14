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Глава правящей партии Германии: война в Украине стала началом конца Путина

"Европейская правда"Суббота, 14 мая 2022, 10:10

Глава Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейль предрекает, что политический конец главы Кремля Владимира Путина станет следствием войны России против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Süddeutsche Zeitung.

"Я убежден, что эта война является предвестником конца Владимира Путина", - сказал Клингбейль.

Отвечая на вопрос, свергнут ли Путин в его собственной стране, он отметил: "Население признает, что Путин и его элиты несут ответственность за то, что эта бесчеловечная война в Украине также будет стоить процветания, рабочих мест и жизненных перспектив в их собственной стране".

"Этой войной Путин изолировал Россию на годы. Страна, 11-я по величине экономика, будет отброшена на десятилетия из-за санкций. Квалифицированные рабочие покидают страну тысячами", - добавил он.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не видит, как могла бы выглядеть нормализация отношений с президентом Владимиром Путиным после вторжения России в Украину.

Темы: ГерманияПутин
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