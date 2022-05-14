Маріупольці мають проблеми з водою, їжею і грошима – радник мера

Близько 150-170 тисяч маріупольців залишаються заручниками окупаційної влади у місті, де є проблема з питною водою, їжею та грошима.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Вода. Всі підвали затоплено, вулиці перетворено на ріки. Робітники водоканалу отримали водолазне спорядження та намагаються безуспішно ремонтувати пориви в підвалах. Питна вода все також малодоступна".

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Деталі: Радник мера уточнив, що більшості маріупольців треба подолати великий шлях до точок видачі води (бочки або водовози), однак і там води не вистачає.

Також у місті є проблема з їжею.

Наразі збільшується потік торговців з навколишніх сіл та зростання стихійних ринків, але у маріупольців є проблема з грошима.

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За словами Андрющенка, у Маріуполі з’явилась друга точка, де можна перевести гривні у готівку, вона біля "Метро", але курс там 1,8, тоді як у Донецьку 2,2.

Маріуполь сьогодні. Відео з Telegram-каналу радника мера міста Петра Андрющенка pic.twitter.com/NUeRFgZTPx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 14, 2022

"Мародери під "кришею" самомера Костянтина Іващенка грабують маріупольців навіть тут. Наразі 150-170 тисяч маріупольців залишаються заручниками окупаційної влади. Майже без шансу вирватись в Україну", – підсумував радник мера.