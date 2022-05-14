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Мариупольцы имеют проблемы с водой, едой и деньгами – советник мэра

Ирина БалачукСуббота, 14 мая 2022, 10:52
Мариупольцы имеют проблемы с водой, едой и деньгами – советник мэра
Скриншот из видео Андрющенко

Около 150-170 тысяч мариупольцев остаются заложниками оккупационных властей в городе, где есть проблема с питьевой водой, едой и деньгами.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Вода. Все подвалы затоплены, улицы превращены в реки. Рабочие водоканала получили водолазное снаряжение и пытаются безуспешно чинить порывы в подвалах. Питьевая вода все также малодоступна".

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Детали: Советник мэра уточнил, что большинству мариупольцев нужно проделать большой путь к точкам выдачи воды (бочки или водовозы), однако и там воды не хватает.

Также в городе есть проблема с едой.

В настоящее время увеличивается поток торговцев из окрестных сел и рост стихийных рынков, но у мариупольцев есть проблема с деньгами.

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По словам Андрющенко, в Мариуполе появилась вторая точка, где можно обналичить гривну, она возле "Метро", но курс там 1,8, тогда как в Донецке 2,2.

"Мародеры под "крышей" самомера Константина Иващенко грабят мариупольцев даже здесь. В настоящее время 150-170 тысяч мариупольцев остаются заложниками оккупационных властей. Почти без шанса вырваться в Украину", – подытожил советник мэра.

Темы: Мариупольвойна
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