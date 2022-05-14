США хочуть пояснень від Туреччини щодо членства в НАТО Швеції і Фінляндії

Сполучені Штати у ці вихідні намагатимуться з'ясувати, чому Туреччина демонструє опозицію вступу Швеції і Фінляндії до НАТО.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Так, ми працюємо над тим, щоб прояснити позицію Туреччини" - сказала вона.

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"Я думаю, що немає жодних сумнівів — і ви бачили це з публічних заяв ряду лідерів НАТО — що існує широка підтримка заявленого інтересу у подачі заявки на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції з боку країн-членів Альянсу" - додала вона.

Держсекретар США Ентоні Блінкен має зустрітися зі своїми колегами в Альянсі, включаючи міністра закордонних справ Туреччини, на цих вихідних на неформальній зустрічі глав МЗС країн НАТО.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у п'ятницю, що його країна, яка є членом НАТО, не може позитивно оцінити плани Швеції та Фінляндії щодо приєднання до Альянсу.

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Зокрема, він назвав скандинавські країни домом для терористичних організацій.

У Швеції висловили здивування з приводу такої позиції Туреччини, у Фінляндії закликали бути терплячими і висловили сподівання на вирішення проблеми.