США хотят объяснений от Турции по членству в НАТО Швеции и Финляндии

Соединенные Штаты в эти выходные постараются выяснить, почему Турция демонстрирует оппозицию вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Да, мы работаем над тем, чтобы прояснить позицию Турции" - сказала она.

"Я думаю, что нет никаких сомнений – и вы видели это из публичных заявлений ряда лидеров НАТО – что существует широкая поддержка заявленного интереса в подаче заявки на вступление в НАТО Финляндии и Швеции со стороны стран-членов Альянса" – добавила она.

Госсекретарь США Энтони Блинкен должен встретиться со своими коллегами в Альянсе, включая министра иностранных дел Турции, в эти выходные на невормальной встрече глав МИД стран НАТО.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что его страна, являющаяся членом НАТО, не может положительно оценить планы Швеции и Финляндии по присоединению к Альянсу.

В частности, он назвал скандинавские страны домом для террористических организаций.

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В Швеции выразили недоумение по поводу такой позиции Турции, в Финляндии призвали быть терпеливым и выразили надежду на решение проблемы.