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Кім – херсонцям: Потерпіть, скоро ленд-ліз дійде

Олена РощінаСубота, 14 травня 2022, 11:40

Керівник Миколаївської області Віталій Кім закликав мешканців сусідньої Херсонської області потерпіти та не здаватися у своєму протистоянні окупації з боку Росії.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у відеозверненні в Telegram

Пряма мова: "Хотів би звернутися до херсонців: люди, потерпіть, я вас прошу. Розумію, що дуже важко: ходять усілякі, м’яко кажучи, погані люди по нашій землі. Потерпіть.

Бачите, Харків відсунули (росіян від Харкова – ред.). Сили, засоби, ленд-ліз дійде – ми плануємо все.

Бачу, що саботують самі росіяни накази. Не хочуть іти вперед, не можуть і не бачать довгої перспективи перебування у Херсоні. Для видимості, для галочки щось роблять. Але це все дрібниці. Ми все одно звільнимо Херсон".

Деталі: Кім закликав херсонців не здаватися і не занепадати духом – а потерпіти та дочекатися деокупації.

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Теми: війнаХерсонХерсонська областьдеокупація
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