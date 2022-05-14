Ким – херсонцам: Потерпите, скоро ленд-лиз дойдет 

Руководитель Николаевской области Виталий Ким призвал жителей соседней Херсонской области потерпеть и не сдаваться в своем противостоянии оккупации со стороны России.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении в Telegram

Прямая речь: "Хотел бы обратиться к херсонцам: ребят, потерпите, я вас прошу. Понимаю, что очень тяжело: ходят всякие, мягко сказать, нехорошие люди по нашей земле. Потерпите.

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Видите, Харьков отодвинули (россиян от Харькова – ред.). Силы, средства, ленд-лиз дойдет – планируем мы все.

Вижу, что саботируют русские сами приказы. Не хотят идти вперед, не могут и не видят долгую перспективу нахождения в Херсоне. Для видимости, для галочки что-то делают. Но это все ерунда. Мы все равно освободим Херсон".

Детали: Ким призвал херсонцев не сдаваться и не унывать – а потерпеть и дождаться деоккупации.