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Шольц не побачив змін у позиції Путіна після 80 днів війни

"Європейська правда"Субота, 14 травня 2022, 11:50

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який напередодні провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним, не побачив змін у його позиції.

Про це він розповів в інтерв’ю порталу t-online, повідомляє "Європейська правда".

"Ні" - сказав Шольц. Відповідаючи на питання, чи помітив він зміни в позиції Путіна під час п’ятничної телефонної розмови.

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"Зрозуміло одне: Росія не досягла жодної з цілей війни, згаданих на початку. Україна не завойована, але захищається з великою майстерністю, мужністю та самопожертвою. НАТО не відійшов, а фактично збільшив свої сили на східному фланзі альянсу. А коли Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО, альянс стане ще міцнішим. Самі російські військові зазнали значних втрат, набагато більших, ніж за десятиліття кампанії Радянського Союзу в Афганістані" - додав канцлер.

За його словами, Путіну поступово має стати зрозуміло, що єдиний вихід із цієї ситуації – домовитися з Україною.

Шольц поки не знає, чи сприймає Путін західні аргументи про шкоду санкцій для самої Росії.

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"У будь-якому випадку, Росія загнала себе в драматичну ситуацію. Ми просто бачимо, куди веде економічна ізоляція. Президент Росії повинен розуміти, що здатність його країни отримувати вигоду від світового прогресу заблокована, доки не настане справжній мир.

У п’ятницю в Кремлі повідомили про телефонну розмову Путіна з Шольцом. Розмова тривала більше години.

Теми: ПутінШольц
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