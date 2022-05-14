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Шольц не увидел изменений в позиции Путина после 80 дней войны

"Европейская правда"Суббота, 14 мая 2022, 11:50

Канцлер Германии Олаф Шольц, проведший накануне телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, не увидел изменений в его позиции.

Об этом он рассказал в интервью порталу t-online, сообщает "Европейская правда".

"Нет" – сказал Шольц. Отвечая на вопрос, заметил ли он изменения в позиции Путина во время пятничного телефонного разговора.

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"Понятно одно: Россия не достигла ни одной из целей войны, упомянутых в начале. Украина не завоевана, но защищается с большим мастерством, мужеством и самопожертвованием. НАТО не отошла, а фактически увеличила свои силы на восточном фланге альянса. А когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, альянс станет еще крепче. Сами российские военные понесли значительные потери, гораздо большие, чем за десятилетия кампании Советского Союза в Афганистане" - добавил канцлер.

По его словам, Путину постепенно должно стать понятно, что единственный выход из этой ситуации – договориться с Украиной.

Шольц пока не знает, воспринимает ли Путин западные доводы о вреде санкций для самой России.

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"В любом случае Россия загнала себя в драматическую ситуацию. Мы просто видим, куда ведет экономическая изоляция. Президент России должен понимать, что способность его страны извлекать выгоду из мирового прогресса заблокирована, пока не наступит настоящий мир.

В пятницу в Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина с Шольцом. Разговор длился больше часа.

Темы: ПутинШольц
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