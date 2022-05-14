Глава МЗС Британії: перемога України є стратегічним і моральним імперативом Заходу

Глава МЗС Британії Ліз Трасс закликала Захід продовжувати підтримку України важким озброєнням, в тому числі літаками, а також посилювати санкції.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в її статті в Express.

"Битва за Донбас вирує, оскільки російські війська просуваються на Сході та Півдні. Якщо Путін переможе, він націлиться на більші території України і не поступиться, поки вся країна не буде під його контролем" - заявила Трасс.

За її словами, Путін грає на тому, що бажання вільного світу зупинити його не може зрівнятися з його рішучістю поставити Україну на коліна.

"Ми довели, що Росія помилялася, і будемо робити це знову. Тепер зрозуміло, що Путін не може зламати і не зламає чи підпорядкує Україну. Але треба йти далі – стратегічним і моральним імперативом для всіх нас є перемога України" - наголосила Трасс.

"Я закликаю наших союзників зробити більше, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно, від важкої зброї, як-от танки та літаки, до боєприпасів та інших поставок. Найкращою довгостроковою безпекою для України буде те, що вона зможе захиститися від будь-якої майбутньої агресії" - вважає глава МЗС Британії.

Саме тому, за її словами, Велика Британія співпрацює з Польщею через спільну комісію з метою оснащення України зброєю стандарту НАТО.

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"Ми також повинні продовжувати морити голодом путінську машину для фінансування війни, накладаючи санкції на більшу кількість тих, хто фінансує його агресію, від олігархів і банків до енергетики, золота та сфери послуг" - заявила Трасс.

"Ми повинні невпинно посилювати тиск, доки путінські війська залишаються в Україні" - додала вона.

При цьому міністр стверджує, що Британія не шукає зміни режиму в Росії: "Але слід розуміти: ослаблена Росія є наслідком рішення Путіна розпочати неспровоковане вторгнення".