Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава МИД Британии: победа Украины является стратегическим императивом для Запада

"Европейская правда"Суббота, 14 мая 2022, 12:21

Глава МИД Британии Лиз Трасс призвала Запад продолжать поддержку Украины тяжелым вооружением, в том числе самолетами, а также ужесточать санкции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в ее статье в Express.

"Битва за Донбасс бурлит, поскольку российские войска продвигаются на Востоке и Юге. Если Путин победит, он нацелится на большие территории Украины и не уступит, пока вся страна не будет под его контролем", - заявила Трасс.

Реклама:

По ее словам, Путин играет на том, что желание свободного мира остановить его не может сравниться с его решительностью поставить Украину на колени.

"Мы доказали, что Россия ошибалась, и будем делать это снова. Теперь ясно, что Путин не может сломать и не сломает или подчинит Украину. Но нужно идти дальше – стратегическим и нравственным императивом для всех нас является победа Украины", - отметила Трасс.

"Я призываю наших союзников сделать больше, чтобы Украина получала то, что ей нужно, от тяжелого оружия, таких как танки и самолеты, до боеприпасов и других поставок. Лучшей долгосрочной безопасностью для Украины будет то, что она сможет защититься от любой грядущей агрессии" - считает глава МИД Британии.

ВИДЕО ДНЯ

Поэтому, по ее словам, Великобритания сотрудничает с Польшей через совместную комиссию с целью оснащения Украины оружием стандарта НАТО.

"Мы также должны продолжать морить голодом путинскую машину для финансирования войны, накладывая санкции на большее количество финансирующих его агрессию, от олигархов и банков до энергетики, золота и сферы услуг" - заявила Трасс.

"Мы должны постоянно усиливать давление, пока путинские войска остаются в Украине" - добавила она.

При этом министр утверждает, что Британия не ищет смены режима в России: "Но следует понимать: ослабленная Россия является следствием решения Путина начать неспровоцированное вторжение".

Темы: войнаВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
война
Зеленский обратился к студентам КПИ: Каждая "бавовна" у врага – результат образования
В боях в Украине погиб 22-летний доброволец из Британии
Под Бахмутом бойцы одним дроном уничтожили вражескую технику на более чем $5 млн
Последние новости
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
Все новости...
Реклама: