Окупанти обстріляли прикордонне село Блешня на Чернігівщині
Субота, 14 травня 2022, 12:54
Вранці 14 травня окупанти з боку Росії обстріляли прикордонний населений пункт Блешня у Чернігівській області.
Джерело: Оперативне командування "Північ" у Facebook
Дослівно ОК "Північ": "З боку РФ окупанти обстріляли прикордонний населений пункт на Чернігівщині. Близько 06:30 надійшла інформація, що на околиці Блешні зафіксували 8 вибухів".
Деталі: За попередніми даними, загарбники стріляли з міномета.
Втрат серед особового складу та техніки немає.
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