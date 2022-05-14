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Окупанти обстріляли прикордонне село Блешня на Чернігівщині

Ірина БалачукСубота, 14 травня 2022, 12:54
Скриншот з google.maps

Вранці 14 травня окупанти з боку Росії обстріляли прикордонний населений пункт Блешня у Чернігівській області.  

Джерело: Оперативне командування "Північ" у Facebook

Дослівно ОК "Північ": "З боку РФ окупанти обстріляли прикордонний населений пункт на Чернігівщині. Близько 06:30 надійшла інформація, що на околиці Блешні зафіксували 8 вибухів".

Деталі: За попередніми даними, загарбники стріляли з міномета.

Втрат серед особового складу та техніки немає.

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Теми: Чернігівська областьвійна
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