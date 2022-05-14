Оккупанты обстреляли пограничное село Блешня на Черниговщине
Суббота, 14 мая 2022, 12:54
Утром 14 мая оккупанты со стороны России обстреляли пограничный населенный пункт Блешня в Черниговской области.
Источник: Оперативное командование "Север" в Facebook
Дословно ОК "Север": "Со стороны РФ оккупанты обстреляли пограничный населенный пункт в Черниговской области. Около 06:30 поступила информация, что на окраине Блешни зафиксировали 8 взрывов".
Детали: По предварительным данным, захватчики стреляли из миномета.
Потерь среди личного состава и техники нет.
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