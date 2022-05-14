Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Фінляндія підтвердила припинення поставок російської електроенергії

"Європейська правда"Субота, 14 травня 2022, 12:55

Компанія Fingrid, яка контролює електромережі Фінляндії, підтвердила, що в ніч на суботу електропостачання з Росії було припинене.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Helsingin Sanomat.

RAO Nordic, дочірня компанія російської енергетичної компанії  "Интер РАО", повідомила, що з 14 травня не постачатиме електрику до Фінляндії.

Реклама:

Рейма Пяйвінен, операційний директор Fingrid, каже, що причиною припинення постачання, про яку повідомляє RAO Nordic, є труднощі з оплатою. Пяйвінен не може більш детально оцінити, що за цим стоїть і чи пов’язаний цей крок із санкціями.

За словами Fingrid, кінець постачання російської електроенергії нічим не загрожує споживачам. Відсутній імпорт можна замінити, імпортуючи більше електроенергії зі Швеції, а також частково за рахунок внутрішнього виробництва.

За словами Пяйвінена, вплив на споживача може бути переважно непрямим.

ВІДЕО ДНЯ

"Коли постачання електроенергії на оптовому ринку скандинавських країн зменшиться, це в принципі призведе до незначного зростання оптових цін" - сказав він.

Однак спочатку зростання цін, імовірно, буде спостерігатися в основному в біржових цінах на електроенергію. Пяйвінен нагадує, що більшість "звичайних споживачів електроенергії" купують електроенергію за фіксованими цінами, а це означає, що зростання цін не буде помітне або буде помітне з часом.

Електрика з Росії складає 10% споживання Фінляндії.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Останні новини
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
Усі новини...
Реклама: