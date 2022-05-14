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Фінляндія підтвердила припинення поставок російської електроенергії

"Європейська правда"Субота, 14 травня 2022, 12:55

Компанія Fingrid, яка контролює електромережі Фінляндії, підтвердила, що в ніч на суботу електропостачання з Росії було припинене.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Helsingin Sanomat.

RAO Nordic, дочірня компанія російської енергетичної компанії  "Интер РАО", повідомила, що з 14 травня не постачатиме електрику до Фінляндії.

Рейма Пяйвінен, операційний директор Fingrid, каже, що причиною припинення постачання, про яку повідомляє RAO Nordic, є труднощі з оплатою. Пяйвінен не може більш детально оцінити, що за цим стоїть і чи пов’язаний цей крок із санкціями.

За словами Fingrid, кінець постачання російської електроенергії нічим не загрожує споживачам. Відсутній імпорт можна замінити, імпортуючи більше електроенергії зі Швеції, а також частково за рахунок внутрішнього виробництва.

За словами Пяйвінена, вплив на споживача може бути переважно непрямим.

"Коли постачання електроенергії на оптовому ринку скандинавських країн зменшиться, це в принципі призведе до незначного зростання оптових цін" - сказав він.

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Однак спочатку зростання цін, імовірно, буде спостерігатися в основному в біржових цінах на електроенергію. Пяйвінен нагадує, що більшість "звичайних споживачів електроенергії" купують електроенергію за фіксованими цінами, а це означає, що зростання цін не буде помітне або буде помітне з часом.

Електрика з Росії складає 10% споживання Фінляндії.

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