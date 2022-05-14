Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Финляндия подтвердила прекращение поставок российской электроэнергии

"Европейская правда"Суббота, 14 мая 2022, 12:55

Компания Fingrid, контролирующая электросети Финляндии, подтвердила, что в ночь на субботу электроснабжение из России было прекращено.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Helsingin Sanomat.

RAO Nordic, дочерняя компания российской энергетической компании "Интер РАО", сообщила, что с 14 мая не будет поставлять электричество в Финляндию.

Реклама:

Рейма Пяйвинен, операционный директор Fingrid, говорит, что причиной прекращения поставок, о которой сообщает RAO Nordic, есть трудности с оплатой. Пяйвинен не может более подробно оценить, что за этим стоит и связан ли этот шаг с санкциями.

По словам Fingrid, конец поставок российской электроэнергии ничем не угрожает потребителям. Недостающий импорт можно заменить, импортируя больше электроэнергии из Швеции, а также частично за счет внутреннего производства.

По словам Пяйвинена, влияние на потребителя может быть преимущественно косвенным.

ВИДЕО ДНЯ

"Когда снабжение электроэнергией на оптовом рынке скандинавских стран уменьшится, это в принципе приведет к незначительному росту оптовых цен" - сказал он.

Однако поначалу рост цен, вероятно, будет наблюдаться в основном в биржевых ценах на электроэнергию. Пяйвинен напоминает, что большинство "обычных потребителей электроэнергии" покупают электроэнергию по фиксированным ценам, а это значит, что рост цен не будет заметен или заметен со временем.

Электричество из России составляет 10% потребления Финляндии.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
Последние новости
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
Все новости...
Реклама: