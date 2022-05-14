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Финляндия подтвердила прекращение поставок российской электроэнергии

"Европейская правда"Суббота, 14 мая 2022, 12:55

Компания Fingrid, контролирующая электросети Финляндии, подтвердила, что в ночь на субботу электроснабжение из России было прекращено.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Helsingin Sanomat.

RAO Nordic, дочерняя компания российской энергетической компании "Интер РАО", сообщила, что с 14 мая не будет поставлять электричество в Финляндию.

Рейма Пяйвинен, операционный директор Fingrid, говорит, что причиной прекращения поставок, о которой сообщает RAO Nordic, есть трудности с оплатой. Пяйвинен не может более подробно оценить, что за этим стоит и связан ли этот шаг с санкциями.

По словам Fingrid, конец поставок российской электроэнергии ничем не угрожает потребителям. Недостающий импорт можно заменить, импортируя больше электроэнергии из Швеции, а также частично за счет внутреннего производства.

По словам Пяйвинена, влияние на потребителя может быть преимущественно косвенным.

"Когда снабжение электроэнергией на оптовом рынке скандинавских стран уменьшится, это в принципе приведет к незначительному росту оптовых цен" - сказал он.

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Однако поначалу рост цен, вероятно, будет наблюдаться в основном в биржевых ценах на электроэнергию. Пяйвинен напоминает, что большинство "обычных потребителей электроэнергии" покупают электроэнергию по фиксированным ценам, а это значит, что рост цен не будет заметен или заметен со временем.

Электричество из России составляет 10% потребления Финляндии.

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