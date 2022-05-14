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Глава МЗС Канади: вступ Швеції і Фінляндії в НАТО має бути швидким

"Європейська правда"Субота, 14 травня 2022, 14:10

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила в суботу, що в НАТО має бути консенсус щодо приєднання Швеції та Фінляндії до альянсу, але їх приєднання має бути швидким.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Важливо, щоб у нас був консенсус", — сказала вона у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ G7 у північній Німеччині, коли її запитали про заяви турецького президента, який висловив опозицію членству двох скандинавських країн.

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"Ми бажаємо, щоб відбулося не лише приєднання Фінляндії та Швеції, а й швидке приєднання, що є основоположним у обставинах, оскільки Фінляндія та Швеція шукають гарантії безпеки" - заявила Жолі.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у п'ятницю, що його країна, яка є членом НАТО, не може позитивно оцінити плани Швеції та Фінляндії щодо приєднання до Альянсу.

Зокрема, він назвав скандинавські країни домом для терористичних організацій.

ВІДЕО ДНЯ

У Швеції висловили здивування з приводу такої позиції Туреччини, у Фінляндії закликали бути терплячими і висловили сподівання на вирішення проблеми.

Теми: НАТОФінляндіяШвеціяКанада
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