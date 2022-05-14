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Глава МИД Канады: вступление Швеции и Финляндии в НАТО должно быть скорым

"Европейская правда"Суббота, 14 мая 2022, 14:10

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила в субботу, что у НАТО должен быть консенсус по присоединению Швеции и Финляндии к альянсу, но их присоединение должно быть быстрым.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Важно, чтобы у нас был консенсус", — сказала она в кулуарах встречи министров иностранных дел G7 в северной Германии, когда ее спросили о заявлениях турецкого президента, выразившего оппозицию членству двух скандинавских стран.

"Мы желаем, чтобы произошло не только присоединение Финляндии и Швеции, но и быстрое присоединение, основополагающее в обстоятельствах, поскольку Финляндия и Швеция ищут гарантии безопасности" - заявила Жоли.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что его страна, являющаяся членом НАТО, не может положительно оценить планы Швеции и Финляндии по присоединению к Альянсу.

В частности, он назвал скандинавские страны домом для террористических организаций.

В Швеции выразили недоумение по поводу такой позиции Турции, в Финляндии призвали быть терпеливым и выразили надежду на решение проблемы.

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Темы: НАТОФинляндияШвецияКанада
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