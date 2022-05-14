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У СІЗО окупованого Херсона спробували підняти бунт – росЗМІ

Мазуренко Альона Субота, 14 травня 2022, 14:35
фото: ФБ Денісової

Російські пропагандисти заявляють, що в'язні СІЗО окупованого Херсона спробували підняти бунт, але його подавили російські військові.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости", український омбудсмен Людмила Денісова 

Деталі: Окупанти заявляють,що ув'язнені в СІЗО у Херсоні підняли бунт і спробували втекти, але співробітники "військової поліції РФ", заворушення припинили.

Денісова 13 травня повідомила, що інформація щодо вбивства ув'язненого у Херсонському СІЗО підтвердилась.

За повідомленням працівників колонії, 11 травня окупанти зайшли до установи, закидали камери світло шумовими гранатами та відкрили вогонь з автоматів. Одного ув'язненого було вбито за висловлювання обурення.

Уповноважена з прав людини додала, що наразі установа перебуває під керівництвом колаборанта Евгенія Соболева, а справжнього начальника СІЗО вивезли у невідомому напрямку.

Працівники установи, за словами Денісової, відмовилися працювати на окупаційну владу та написали рапорти про звільнення. Зв'язок з установою втрачено.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня омбудсмен звернулася до Міністра юстиції, щоб той вжив заходів для евакуації ув’язнених Херсонського СІЗО та інших установ ДКВС у Херсонській області.

Передісторія: 

  • Місцеві журналісти повідомляли, що усіх активістів, журналістів, котрих викрадають окупанти, кидають у СІЗО Херсона. 

Теми: ХерсонокупаціявійнаРосія
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