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В СИЗО оккупированного Херсона попытались поднять бунт – росСМИ

Мазуренко Алена Суббота, 14 мая 2022, 14:35
фото: ФБ Денисовой

Российские пропагандисты заявляют, что заключенные в СИЗО оккупированного Херсона попытались поднять бунт, но его подавили российские военные.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости", украинский омбудсмен Людмила Денисова

Детали: Оккупанты заявляют, что заключенные в СИЗО в Херсоне подняли бунт и попытались скрыться, но сотрудники "военной полиции РФ", беспорядки прекратили.

Денисова 13 мая сообщила, что информация об убийстве заключенного в Херсонском СИЗО подтвердилась.

По сообщению работников колонии, 11 мая оккупанты зашли в учреждение, забросали камеры светошумовыми гранатами и открыли огонь из автоматов. Один заключенный был убит из-за выражения возмущения.

Уполномоченное по правам человека добавила, что в настоящее время учреждение находится под руководством коллаборанта Евгения Соболева, а настоящего начальника СИЗО вывезли в неизвестном направлении.

Работники учреждения, по словам Денисовой, отказались работать на оккупационные власти и написали рапорты об увольнении. Связь с СИЗО утрачена.

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На прошлой неделе омбудсмен обратилась к Министру юстиции, чтобы тот принял меры для эвакуации заключенных Херсонского СИЗО и других учреждений ГКВД в Херсонской области.

Предыстория:

  • Местные журналисты сообщали, что всех активистов, журналистов, похищаемых оккупантами, бросают в СИЗО Херсона.

Темы: ХерсоноккупациявойнаРосcия
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