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G7 обіцяє ізолювати Росію та дати Україні "скільки потрібно" зброї

"Європейська правда"Субота, 14 травня 2022, 14:31
G7 обіцяє ізолювати Росію та дати Україні скільки потрібно зброї

Міністри закордонних справ країн Групи семи пообіцяли посилити економічну та політичну ізоляцію Росії, продовжити постачання зброї Україні та працювати над зменшенням глобальної нестачі продовольства, спричиненої війною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністрів.

Після зустрічі на курорті Вайссенхаус на Балтійському морі топ-дипломати з Великої Британії, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Японії, США та Європейського Союзу також пообіцяли продовжувати військову та оборонну допомогу Україні "скільки буде потрібно".

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Вони також пообіцяли боротися з російською дезінформацією, спрямованою на те, щоб звинуватити Захід у проблемах постачання продовольства по всьому світу через економічні санкції проти Москви, і закликали Китай не допомагати Москві та не виправдовувати війну Росії.

Міністри вважають, що ключем до посилення тиску на Росію є заборона або поетапна відмова від закупівлі російської нафти країнами-членами ЄС, які, як очікується, наступного тижня досягнуть угоди з цього питання, навіть якщо Угорщина й надалі виступатиме проти цього.

"Ми будемо прискорювати наші зусилля, щоб зменшити та припинити залежність від російських поставок енергоносіїв якомога швидше, спираючись на зобов’язання G7 щодо поступового припинення або заборони імпорту російського вугілля та нафти", – йдеться у заяві.

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"Ми ніколи не визнаємо кордони, які Росія намагалася змінити за допомогою військової агресії, і будемо підтримувати нашу участь у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим" - заявили міністри.

Як повідомляє AFP, міністри також розкритикували Білорусь за її позицію щодо війни.

"Ми... закликаємо Білорусь припинити полегшувати агресію Росії та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань" - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, країни G7 планують виділити Україні до 30 млрд євро.

Теми: G7санкціїРосіяУкраїна
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