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G7 обещает изолировать Россию и дать Украине "сколько нужно" оружия

"Европейская правда"Суббота, 14 мая 2022, 14:31

Министры иностранных дел стран Группы семи пообещали усилить экономическую и политическую изоляцию России, продолжить поставки оружия Украине и работать над уменьшением глобальной нехватки продовольствия, вызванной войной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на заявление министров.

После встречи на курорте Вайссенхаус на Балтийском море топ-дипломаты из Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии, США и Европейского Союза также пообещали продолжать военную и оборонную помощь Украине "сколько будет нужно".

Они также пообещали бороться с российской дезинформацией, направленной на то, чтобы обвинить Запад в проблемах снабжения продовольствием по всему миру из-за экономических санкций против Москвы, и призвали Китай не помогать Москве и не оправдывать войну России.

Министры считают, что ключом к усилению давления на Россию является запрет или поэтапный отказ от закупки российской нефти странами-членами ЕС, которые, как ожидается, на следующей неделе достигнут соглашения по этому вопросу, даже если Венгрия и дальше будет выступать против этого.

"Мы будем ускорять наши усилия, чтобы уменьшить и прекратить зависимость от российских поставок энергоносителей как можно скорее, опираясь на обязательства G7 по постепенному прекращению или запрету импорта российского угля и нефти", – говорится в заявлении.

"Мы никогда не признаем границы, которые Россия пыталась изменить с помощью военной агрессии, и будем поддерживать наше участие в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - заявили министры.

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Как сообщает AFP, министры также раскритиковали Беларусь за ее позицию по поводу войны.

"Мы... призываем Беларусь прекратить облегчать агрессию России и соблюдать свои международные обязательства" - говорится в заявлении.

Как сообщалось, страны G7 планируют выделить Украине до 30 млрд. евро.

Темы: G7санкцииРосcияУкраина
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