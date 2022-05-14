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Президент Фінляндії розповів Путіну про наміри щодо подання заявки на вступ до НАТО

"Європейська правда"Субота, 14 травня 2022, 15:09

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, дзвінок відбувався з ініціативи фінської сторони.

Про це йдеться у повідомленні канцелярії фінського президента, передає "Європейська правда".

Нііністьо заявив Путіну, як вимоги Росії щодо нечленства в НАТО наприкінці 2021 року та її повно масштабний напад на Україну в лютому 2022 року змінили безпекове середовище у Фінляндії.

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"Президент Ніїністьо заявив, що Фінляндія найближчими днями прийме рішення подати заявку на членство в НАТО, – йдеться у повідомленні.

Фінський президент нагадав Путіну, що він уже сказав на їхній першій зустрічі в 2012 році, що кожна незалежна нація максимізує власну безпеку.

"Це все ще так. Приєднавшись до НАТО, Фінляндія зміцнить власну безпеку та візьме на себе відповідальність. Фінляндія хоче й надалі вирішувати практичні проблеми, які породжує прикордонне сусідство, фактично та професійно", – йдеться у повідомленні.

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"Дискусія була прямолінійною та недвозначною і відбулася без нагнітання.  Уникати напруженості вважалося важливим", – заявив президент Фінляндії.

Він знову висловив глибоку стурбованість людськими стражданнями, спричиненими війною Росії в Україні і наголосив на необхідності миру. Він також передав повідомлення від президента України Володимира Зеленського про забезпечення евакуації мирного населення.

12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членство Фінляндії зміцнить як альянс, так і саму країну.

Теми: ФінляндіяНАТОРосія
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