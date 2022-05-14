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Президент Финляндии рассказал Путину о намерениях подать заявку на вступление в НАТО

"Европейская правда"Суббота, 14 мая 2022, 15:09

Президент Финляндии Саули Ниинисте провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, звонок происходил по инициативе финской стороны.

Об этом говорится в сообщении канцелярии финского президента, передает "Европейская правда".

Ниинисте заявил Путину, как требования России по нечленству в НАТО в конце 2021 года и ее полномасштабное нападение на Украину в феврале 2022 года изменили среду безопасности в Финляндии.

"Президент Ниинисте заявил, что Финляндия в ближайшие дни примет решение подать заявку на членство в НАТО", – говорится в сообщении.

Финский президент напомнил Путину, что он сказал на их первой встрече в 2012 году, что каждая независимая нация максимизирует собственную безопасность.

Это все еще так. Присоединившись к НАТО, Финляндия укрепит свою безопасность и возьмет на себя ответственность. Финляндия хочет и дальше решать практические проблемы, которые порождает пограничное соседство, фактически и профессионально", – говорится в сообщении.

"Дискуссия была прямолинейной и недвусмысленной и прошла без нагнетания. Избегать напряженности считалось важным", – заявил президент Финляндии.

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Он снова выразил глубокую обеспокоенность человеческими страданиями, вызванными войной России в Украине и подчеркнул необходимость мира. Он также передал сообщения от президента Украины Владимира Зеленского об обеспечении эвакуации мирного населения.

12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Финляндии укрепит как альянс, так и саму страну.

Темы: ФинляндияНАТОРосcия
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