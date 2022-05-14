Президент Финляндии рассказал Путину о намерениях подать заявку на вступление в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинисте провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, звонок происходил по инициативе финской стороны.
Об этом говорится в сообщении канцелярии финского президента, передает "Европейская правда".
Ниинисте заявил Путину, как требования России по нечленству в НАТО в конце 2021 года и ее полномасштабное нападение на Украину в феврале 2022 года изменили среду безопасности в Финляндии.
"Президент Ниинисте заявил, что Финляндия в ближайшие дни примет решение подать заявку на членство в НАТО", – говорится в сообщении.
Финский президент напомнил Путину, что он сказал на их первой встрече в 2012 году, что каждая независимая нация максимизирует собственную безопасность.
Это все еще так. Присоединившись к НАТО, Финляндия укрепит свою безопасность и возьмет на себя ответственность. Финляндия хочет и дальше решать практические проблемы, которые порождает пограничное соседство, фактически и профессионально", – говорится в сообщении.
"Дискуссия была прямолинейной и недвусмысленной и прошла без нагнетания. Избегать напряженности считалось важным", – заявил президент Финляндии.
Он снова выразил глубокую обеспокоенность человеческими страданиями, вызванными войной России в Украине и подчеркнул необходимость мира. Он также передал сообщения от президента Украины Владимира Зеленского об обеспечении эвакуации мирного населения.
12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Финляндии укрепит как альянс, так и саму страну.