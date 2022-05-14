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В МЗС РФ пророкують кінець ЄС через вступ України

"Європейська правда"Субота, 14 травня 2022, 15:42

В МЗС РФ заявили, що якщо Євросоюз схвалить початок процедури вступу України до ЄС, це означатиме кінець об'єднанню та показуватиме, що він керується суто геополітикою.

Про це сказав заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко, повідомляє державне російське агентство РИА "Новости".

"Якщо Євросоюз прийме реально ось цю державу, де правлять бал нацистські угруповання та панує нацистська ідеологія, яка не сумісна з європейськими цінностями, це означатиме кінець Євросоюзу і показуватиме, що Євросоюз керується не якимись цінностями, на яких він стоїть і на платформі яких було створено, а суто геополітикою", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у Москві заявили, що тепер проти вступу України не лише до НАТО, а й до ЄС.

"Ми на початку не дуже турбувалися з приводу ЄС. Але ситуація змінилася після заяви Борреля (головного дипломата ЄС - ред.) про те, що доля цієї війни має вирішитись на полі бою, і через той факт, що Євросоюз є лідером з постачання зброї Україні. Тож, думаю, наша позиція щодо ЄС тепер подібна до позиції щодо вступу України в НАТО, тому що ми не бачимо різниці" – заявив перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський.

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Теми: РосіяЄС
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