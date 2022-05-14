Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В МИД РФ прочат конец ЕС из-за вступления Украины

"Европейская правда"Суббота, 14 мая 2022, 15:42

В МИД РФ заявили, что если Евросоюз одобрит начало процедуры вступления Украины в ЕС, это будет означать конец объединения и будет показывать, что он руководствуется чисто геополитикой.

Об этом сказал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, сообщает государственное российское агентство РИА Новости.

"Если Евросоюз примет реально вот это государство, где правят бал нацистские группировки и властвует нацистская идеология, которая не совместима с европейскими ценностями, это будет означать конец Евросоюза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется не какими-то ценностями, на которых он стоит и на платформе которых был создан" , а чисто геополитикой", - сказал он.

Реклама:

Напомним, ранее в Москве заявили, что теперь против вступления Украины не только в НАТО, но и в ЕС.

"Мы в начале не очень беспокоились по поводу ЕС. Но ситуация изменилась после заявления Борреля (главного дипломата ЕС – ред.) о том, что судьба этой войны должна решиться на поле боя, и из-за того факта, что Евросоюз является лидером по поставке оружия Украине. Поэтому, думаю, наша позиция по отношению к ЕС теперь похожа на позицию по вступлению Украины в НАТО, потому что мы не видим разницы" – заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Темы: РосcияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
Росcия
Россия обустраивает военные базы возле границы с Финляндией
СМИ: Венгрия хочет заменить российское топливо французским на своей АЭС
Падение "Шахедов" на румынском берегу Дуная: Румыния вызвала руководителя дипмиссии РФ
Последние новости
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
Все новости...
Реклама: