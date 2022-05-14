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У Зеленського очікують на рішення Сенату США про $40 млрд наступного тижня

"Європейська правда"Субота, 14 травня 2022, 16:10
Андрій Сибіга, скріншот відео

Українська влада очікує наступного тижня схвалення рішення про надання 40 млрд доларів.

Про це написав у Facebook заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга зі підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського з американськими сенаторами-республіканцями, пише "Європейська правда".

"Сьогодні наша держава має тверду двопартійну і двопалатну підтримку американських друзів. І американського народу. Тому наступного тижня слід очікувати рішення щодо 40 млрд. дол. США підтримки. Як і подальше посилення санкцій щодо російського агресора та нарощування оборонної  підтримки. Реалізацію програми ленд-лізу", - написав Сибіга.

Палата представників ухвалила цей законопроєкт 11 травня. 13 травня лідери демократів і республіканців намагалися домовитися про пришвидшене прийняття цього законопроєкту в Сенаті.

Втім, ці зусилля були заблоковані сенатором-республіканцем Рендом Полом, який вимагає включити в законопроєкт норму про призначення спеціального федерального наглядового органу, який би слідкував би за використанням цих коштів.

У разі задоволення поправки законопроєкт має повернутися на переголосування в Палату представників. В цьому разі схвалення вже наступного тижня на практиці неможливе.

Детальніше читайте у статті - Сенатор, що воює за РФ: через кого у США загальмували нову допомогу Україні

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Теми: Офіс президентаСША
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