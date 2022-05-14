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У Зеленского ожидают решения Сената США о $40 млрд на следующей неделе

"Европейская правда"Суббота, 14 мая 2022, 16:10
У Зеленского ожидают решения Сената США о $40 млрд на следующей неделе
Андрей Сибига, скриншот видео

Украинские власти ожидают на следующей неделе одобрения решения о предоставлении 40 млрд долларов.

Об этом написал в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига по итогам встречи президента Владимира Зеленского с американскими сенаторами-республиканцами, пишет "Европейская правда".

"Сегодня наше государство имеет твердую двухпартийную и двухпалатную поддержку американских друзей. И американского народа. Поэтому на следующей неделе следует ожидать решения относительно 40 млрд. долларов США поддержки. Как и дальнейшее ужесточение санкций в отношении российского агрессора и наращивание оборонной поддержки. Реализацию программы ленд-лиза", – написал Сибига.

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Палата представителей приняла этот законопроект 11 мая. 13 мая лидеры демократов и республиканцев пытались договориться об ускоренном принятии этого законопроекта в Сенате.

Впрочем, эти усилия были заблокированы сенатором-республиканцем Рэндом Полом, требующим включить в законопроект норму о назначении специального федерального надзорного органа, следящего за использованием этих средств.

В случае удовлетворения поправки, законопроект должен вернуться на переголосование в Палату представителей. В этом случае одобрение уже на следующей неделе на практике невозможно.

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Темы: Офис президентаСША
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