Зеленський закликає США офіційно визнати Росію державою – спонсором тероризму

Президент Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати офіційно визнати Росію державою – спонсором тероризму.

Про це він сказав на зустрічі з американськими сенаторами-республіканцями у Києві, пише "Європейська правда".

"Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія має бути офіційно визнана державою – спонсором тероризму", – сказав Зеленський, слова якого наводить пресслужба Офісу президента.

Реклама:

Президент відзначив особливу роль США у посиленні санкційного тиску на Росію. Зокрема, він наголосив на ухваленні Конгресом законів про заборону імпорту російської нафти та призупинення торговельних відносин з Росією та Білоруссю.

Також, за його словами, особливо важливим є посилення санкційного тиску на банківський сектор країни-агресора.

Українська влада також очікує наступного тижня на схвалення рішення про надання 40 млрд доларів.

ВІДЕО ДНЯ

Палата представників ухвалила цей законопроєкт 11 травня. 13 травня лідери демократів і республіканців намагалися домовитися про пришвидшене прийняття цього законопроєкту в Сенаті.

Втім, ці зусилля були заблоковані сенатором-республіканцем Рендом Полом, який вимагає включити в законопроєкт норму про призначення спеціального федерального наглядового органу, який би слідкував би за використанням цих коштів.

У разі задоволення поправки законопроєкт має повернутися на переголосування в Палату представників. В цьому разі схвалення вже наступного тижня на практиці неможливе.

Детальніше читайте у статті - Сенатор, що воює за РФ: через кого у США загальмували нову допомогу Україні