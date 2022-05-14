Зеленский призывает США официально признать Россию государством – спонсором терроризма

Президент Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты официально признать Россию государством – спонсором терроризма.

Об этом он сказал на встрече с американскими сенаторами-республиканцами в Киеве, пишет "Европейская правда".

"Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего усиления санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством – спонсором терроризма", – сказал Зеленский, слова которого приводит пресс-служба Офиса президента.

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Президент отметил особую роль США в усилении санкционного давления на Россию. В частности, он отметил принятие Конгрессом законов о запрете импорта российской нефти и приостановке торговых отношений с Россией и Беларусью.

Также, по его словам, особенно важно усиление санкционного давления на банковский сектор страны-агрессора.

Украинские власти также ожидают на следующей неделе одобрения решения о предоставлении 40 млрд долларов.

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Палата представителей приняла этот законопроект 11 мая. 13 мая лидеры демократов и республиканцев пытались договориться об ускоренном принятии этого законопроекта в Сенате.

Впрочем, эти усилия были заблокированы сенатором-республиканцем Рэндом Полом, требующим включить в законопроект норму о назначении специального федерального надзорного органа, следящего за использованием этих средств.

В случае удовлетворения поправки, законопроект должен вернуться на переголосование в Палату представителей. В этом случае одобрение уже на следующей неделе на практике невозможно.

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