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У Києві з початку вторгнення РФ наполовину знизилася злочинність

Катерина ТищенкоСубота, 14 травня 2022, 16:39
Київ у воєнний час, фото КМДА

У Києві від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну спостерігається зниження рівня злочинності майже на 50%, криміногенна ситуація контрольована.

Джерело: начальник поліції Києва Іван Вигівський у телеефірі, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "У перші дні повномасштабного вторгнення РФ громадяни покидали Київ, і, звісно, злочинці також покидали територію міста, побоюючись за своє життя. Наразі ситуація контрольована. І з початку вторгнення ми бачимо зниження злочинності майже на 50%".

"Загалом можу сказати, що знижено майже на 60% кількість крадіжок, розбійні напади – там взагалі до 80%, грабежі – зменшено кількість скоєних на 60%".

Деталі: За його словами, у столиці на лінію 102 від 24 лютого загалом надійшло понад 130 тисяч звернень громадян різного характеру.

Водночас столична поліція відзначає зниження рівня вчинення майнових злочинів і тих, що пов’язані з незаконним заволодінням транспортними засобами. За словами начальника поліції Києва, з одного боку, це пов’язано з меншою кількістю населення і, відповідно, звернень, а з іншого боку – з тим, що частина злочинців поїхала з міста. Крім того, у період війни була посилена кримінальна відповідальність за вчинення майнових злочинів.

Вигівський нагадав, що поліція Києва з перших днів повномасштабного вторгнення РФ у кожному районі створила близько 10 секторів, де були розміщені поліцейські на постійній основі. Вони безпосередньо спілкувалися з місцевими жителями.

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"І досі вони (мешканці - ред.) звертаються, допомагають нам, надають усіляку інформацію, коли з’являються якісь сторонні особи. І, таким чином, профілактично вдалося не допустити збільшення майнових злочинів", - зазначив правоохоронець.

За його словами, у поліцейських були побоювання щодо мародерства, пов’язаного з крадіжками з квартир. "Та навіть наразі, коли велика кількість громадян повертається до Києва, ми не бачимо ... сплеску цих злочинів", - сказав Вигівський.

Він також повідомив, що наразі у Києві функціонує 49 блокпостів із 220-ти, вони переважно розташовані на в’їздах і виїздах з міста.

Теми: Київкриміналполіціявійна
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