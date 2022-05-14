В Киеве с начала вторжения РФ наполовину снизилась преступность

В Киеве с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину наблюдается снижение уровня преступности почти на 50%, криминогенная ситуация контролируемая.

Источник: начальник полиции Киева Иван Выговский в телеэфире, сообщает Укринформ

Прямая речь: "В первые дни полномасштабного вторжения РФ граждане покидали Киев, и, конечно, преступники тоже покидали территорию города, опасаясь за свою жизнь. Сейчас ситуация контролируется. И с начала вторжения мы видим снижение преступности почти на 50%".

"В целом могу сказать, что снижено почти на 60% количество краж, разбойные нападения – там вообще до 80%, грабежи – уменьшено количество совершаемых на 60%".

Детали: По его словам, в столице на линию 102 от 24 февраля всего поступило более 130 тысяч обращений граждан разного характера.

В то же время столичная полиция отмечает снижение уровня совершения имущественных преступлений и связанных с незаконным завладением транспортными средствами. По словам начальника полиции Киева, с одной стороны, это связано с меньшим количеством населения и, соответственно, обращений, а с другой – с тем, что часть преступников уехала из города. Кроме того, в период войны была ужесточена уголовная ответственность за совершение имущественных преступлений.

Выговский напомнил, что полиция Киева с первых дней полномасштабного вторжения РФ в каждом районе создала около 10 секторов, где были размещены полицейские на постоянной основе. Они напрямую общались с местными жителями.

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"До сих пор они (жители – ред.) обращаются, помогают нам, предоставляют всяческую информацию, когда появляются какие-то посторонние лица. И, таким образом, профилактически удалось не допустить увеличения имущественных преступлений", – отметил правоохранитель.

По его словам, у полицейских были опасения по поводу мародерства, связанного с кражами из квартир. "Да даже сейчас, когда большое количество граждан возвращается в Киев, мы не видим… всплеска этих преступлений", – сказал Выговский.

Он также сообщил, что сейчас в Киеве функционирует 49 блокпостов из 220, они преимущественно расположены на въездах и выездах из города.