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Українські бійці захопили російські трофеї з Північної Осетії

Роман ПетренкоСубота, 14 травня 2022, 17:05
Українські бійці захопили російські трофеї з Північної Осетії
фото зсу

Генштаб ЗСУ повідомив, що 128 бригада захопила російські трофеї з Північної Осетії, серед яких новітня БМП-3, зброя, боєприпаси та особисті речі.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада у взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ продовжує бити росіян й звільняти окуповані українські землі".

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Деталі: Зазначається, що під натиском росіяни втекли зі своїх позицій, кинувши практично неушкоджену новітню БМП-3 з повним боєкомплектом, документи, особисті речі та зброю (гранатомети, міни, вогнемет).

Як вказують документи, раніше тут стояли солдати росармії з військової частини 43057, яка базується в Північній Осетії – Аланії, місто Владікавказ, селище Спутник.

Теми: ГенштабвійнаРосія
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