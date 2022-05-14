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Украинские бойцы захватили российские трофеи из Северной Осетии

Роман ПетренкоСуббота, 14 мая 2022, 17:05
Украинские бойцы захватили российские трофеи из Северной Осетии
фото всу

Генштаб ВСУ сообщил, что 128-я бригада захватила российские трофеи из Северной Осетии, среди которых новейшая БМП-3, оружие, боеприпасы и личные вещи.

Источник: Генштаб

Дословно: "128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада во взаимодействии с другими подразделениями ВСУ продолжает избивать россиян и увольнять оккупированные украинские земли".

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Детали: Отмечается, что под давлением россияне сбежали со своих позиций, бросив практически невредимую новейшую БМП-3 с полным боекомплектом, документы, личные вещи и оружие (гранатометы, мины, огнемет).

Как указывают документы, ранее здесь стояли солдаты росармии из воинской части 43057, базирующейся в Северной Осетии – Алании, город Владикавказ, поселок Спутник.

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Темы: ГенштабвойнаРосcия
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