Украинские бойцы захватили российские трофеи из Северной Осетии

Генштаб ВСУ сообщил, что 128-я бригада захватила российские трофеи из Северной Осетии, среди которых новейшая БМП-3, оружие, боеприпасы и личные вещи.

Источник: Генштаб

Дословно: "128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада во взаимодействии с другими подразделениями ВСУ продолжает избивать россиян и увольнять оккупированные украинские земли".

Детали: Отмечается, что под давлением россияне сбежали со своих позиций, бросив практически невредимую новейшую БМП-3 с полным боекомплектом, документы, личные вещи и оружие (гранатометы, мины, огнемет).

Как указывают документы, ранее здесь стояли солдаты росармии из воинской части 43057, базирующейся в Северной Осетии – Алании, город Владикавказ, поселок Спутник.