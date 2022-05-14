У Туреччині заявили, що не закрили двері НАТО для Швеції та Фінляндії, але хочуть переговорів

Туреччина не зачинила двері для вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, але хоче переговорів з країнами та запобігання тому, що Анкара вважає терористичною діяльністю, особливо у Стокгольмі.

Про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калін в інтерв'ю Reuters, пише "Європейська правда".

"Ми не зачиняємо двері. Але ми, по суті, порушуємо це питання як питання національної безпеки Туреччини", — сказав Калін, який також є головним радником президента із зовнішньої політики.

Реджеп Тайіп Ердоган несподівано заявив у п'ятницю, що Туреччина не може підтримати розширення альянсу, тому що Фінляндія та Швеція є "домом для багатьох терористичних організацій".

Будь-яка країна, яка прагне вступити до Північноатлантичного альянсу, потребує одностайної підтримки членів альянсу.

Калін сказав, що Робоча партія Курдистану (РПК), визнана терористичною організацією Туреччиною, Сполученими Штатами та Європейським союзом, займалася збором коштів та вербуванням у Європі, і її присутність "сильна, відкрита та визнана", зокрема, у Швеції.

"Те, що потрібно зробити, зрозуміло: вони мають припинити дозволяти представникам РПК, організаціям, окремим особам та іншим формам присутності... існувати у цих країнах", - сказав Калін.

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"Членство в НАТО – це завжди процес. Подивимося, як піде справа. Але це перший момент, на який ми хочемо звернути увагу всіх союзників, а також шведської влади. Звичайно, ми хочемо провести дискусію, переговори зі шведськими колегами", - додав він.

На запитання, чи не ризикує Туреччина поводитися занадто різко під час війни, і коли фінська та шведська громадська думка схвалює членство в НАТО, він сказав: "Сто відсотків нашого населення дуже незадоволені присутністю РПК та FETO (гюленістів) у Європі".

"Якщо у них (у Фінляндії та Швеції) є громадськість, стурбована своєю національною безпекою, то у нас є громадськість, яка однаково стурбована нашою власною безпекою", — сказав він.

Калін сказав, що різка критика Росії на адресу Фінляндії та Швеції щодо їхніх планів не вплинула на позицію Туреччини.

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