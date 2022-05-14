Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Турции заявили, что не закрыли двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хотят переговоров

"Европейская правда"Суббота, 14 мая 2022, 17:25

Турция не закрыла дверь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но хочет переговоров со странами и пресечения того, что Анкара считает террористической деятельностью, особенно в Стокгольме.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин в интервью Reuters, пишет "Европейская правда".

"Мы не закрываем дверь. Но мы, по сути, поднимаем этот вопрос как вопрос национальной безопасности Турции", — сказал Калин, который также является главным советником президента по внешней политике.

Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно заявил в пятницу, что Турция не может поддержать расширение альянса, потому что Финляндия и Швеция являются "домом для многих террористических организаций".

Любая страна, стремящаяся вступить в Североатлантический альянс, нуждается в единодушной поддержке членов военного альянса.

Калин сказал, что Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная террористической организацией Турцией, Соединенными Штатами и Европейским союзом, занималась сбором средств и вербовкой в ​​Европе, и ее присутствие "сильно, открыто и признано", в частности, в Швеции.

"То, что нужно сделать, ясно: они должны прекратить позволять представителям РПК, организациям, отдельным лицам и другим формам присутствия ... существовать в этих странах", — сказал Калин.

ВИДЕО ДНЯ

"Членство в НАТО — это всегда процесс. Посмотрим, как пойдет дело. Но это первый момент, на который мы хотим обратить внимание всех союзников, а также шведских властей. Конечно, мы хотим провести дискуссию, переговоры со шведскими коллегами", - добавил он.

На вопрос, не рискует ли Турция вести себя слишком резко во время войны, и когда финское и шведское общественное мнение одобряет членство в НАТО, он сказал: "Сто процентов нашего населения очень недовольны присутствием РПК и FETO (гюленистов) в Европе".

"Если у них (в Финляндии и Швеции) есть общественность, обеспокоенная своей национальной безопасностью, то у нас есть общественность, которая в равной степени обеспокоена нашей собственной безопасностью", — сказал он.

Калин сказал, что резкая критика России в адрес Финляндии и Швеции по поводу их планов не повлияла на позицию Турции.

Знать больше: Швецию и Финляндию принимают в НАТО "экстерном". Что это изменит для Украины? Как это сказывается на РФ?

Темы: ТурцияФинляндияШвецияНАТО
Главное сегодня

Враг перегруппировывается и ведет наступление на 4 направлениях – сводка штаба

Сделаем все, чтобы "Евровидение" принимал украинский Мариуполь – Зеленский

Украина победила в Евровидении-2022

ПВО "распаковала" третью сотню сбитых российских самолетов

видеоЕвровидение: Kalush Orchestra призвал мир спасти защитников Мариуполя

Зеленский: Оккупанты на 80-й день вторжения пытаются показать хоть какую-то победу

Все новости...
Турция
США хотят объяснений от Турции по членству в НАТО Швеции и Финляндии
В Швеции и Финляндии отреагировали на заявления Эрдогана против их членства в НАТО
Эрдоган против вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Последние новости
08:23
Ночью российские ракеты ударили по военному объекту в Львовской области
08:02
Укрзализныця назначила эвакуационный поезд из Донбасса
07:58
Разведка США разбирается, где просчиталась с Украиной и Афганистаном – CNN
06:50
Враг перегруппировывается и ведет наступление на 4 направлениях – сводка штаба
05:53
фотоВ Нью-Йорке сотни людей требовали спасти защитников Мариуполя
04:55
КНДР применяет "быстрые меры" для борьбы с COVID, в стране почти 300 тысяч новых случаев
03:55
Путин "серьезно болен" – бывший британский разведчик
02:54
Начинаем думать, где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023 – Ткаченко
02:10
Сделаем все, чтобы "Евровидение" принимал украинский Мариуполь – Зеленский
02:02
Украина победила в Евровидении-2022
Все новости...