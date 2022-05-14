В Турции заявили, что не закрыли двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хотят переговоров

Турция не закрыла дверь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но хочет переговоров со странами и пресечения того, что Анкара считает террористической деятельностью, особенно в Стокгольме.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин в интервью Reuters, пишет "Европейская правда".

"Мы не закрываем дверь. Но мы, по сути, поднимаем этот вопрос как вопрос национальной безопасности Турции", — сказал Калин, который также является главным советником президента по внешней политике.

Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно заявил в пятницу, что Турция не может поддержать расширение альянса, потому что Финляндия и Швеция являются "домом для многих террористических организаций".

Любая страна, стремящаяся вступить в Североатлантический альянс, нуждается в единодушной поддержке членов военного альянса.

Калин сказал, что Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная террористической организацией Турцией, Соединенными Штатами и Европейским союзом, занималась сбором средств и вербовкой в ​​Европе, и ее присутствие "сильно, открыто и признано", в частности, в Швеции.

"То, что нужно сделать, ясно: они должны прекратить позволять представителям РПК, организациям, отдельным лицам и другим формам присутствия ... существовать в этих странах", — сказал Калин.

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"Членство в НАТО — это всегда процесс. Посмотрим, как пойдет дело. Но это первый момент, на который мы хотим обратить внимание всех союзников, а также шведских властей. Конечно, мы хотим провести дискуссию, переговоры со шведскими коллегами", - добавил он.

На вопрос, не рискует ли Турция вести себя слишком резко во время войны, и когда финское и шведское общественное мнение одобряет членство в НАТО, он сказал: "Сто процентов нашего населения очень недовольны присутствием РПК и FETO (гюленистов) в Европе".

"Если у них (в Финляндии и Швеции) есть общественность, обеспокоенная своей национальной безопасностью, то у нас есть общественность, которая в равной степени обеспокоена нашей собственной безопасностью", — сказал он.

Калин сказал, что резкая критика России в адрес Финляндии и Швеции по поводу их планов не повлияла на позицию Турции.

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