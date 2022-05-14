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Португалія заблокувала продаж маєтку Абрамовича вартістю 10 млн євро - ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 14 травня 2022, 19:40
РОМАН АБРАМОВИЧ. ФОТО: GETTY

Португалія заблокувала продаж маєтку вартістю 10 мільйонів євро, що належить російському мільярдеру Роману Абрамовичу, який потрапив під санкції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише португальське видання Publico.

Реєстрація власності маєтку на розкішному курорті Кінта-ду-Лаго в Алгарве була заморожена 25 березня за запитом Міністерства закордонних справ через місяць після вторгнення Росії в Україну, що означає, що її статус не можна змінити.

За даними видання, колишній власник футбольного клубу "Челсі" намагався продати нерухомість за 15 днів до початку вторгнення Росії в Україну через компанію Millhouse Views LLC із Делавера, що належить Millhouse LLC, яка керує його активами.

Найбільший банк Португалії Caixa Geral de Depositos помітив цей крок та попередив владу.

Абрамович потрапив під санкції британського уряду та Європейського Союзу через його зв'язки із президентом Росії Владіміром Путіним.

Мільярдер отримав португальське громадянство у квітні 2021 року на підставі закону про натуралізацію нащадків сефардських євреїв, вигнаних з Піренейського півострова під час середньовічної інквізиції.

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Справа потрясла всю Португалію, змусивши прокуратуру розпочати розслідування та затримати рабина, відповідального за сертифікацію, яка дозволила Абрамовичу отримати громадянство.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз додав заборону на угоди з нерухомістю з громадянами Росії у проєкт шостого пакету санкцій.

Теми: ПортугаліяРосіяолігархисанкції
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