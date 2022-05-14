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Португалия заблокировала продажу особняка Абрамовича стоимостью 10 млн евро - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 14 мая 2022, 19:40
РОМАН АБРАМОВИЧ. ФОТО: GETTY

Португалия заблокировала продажу особняка стоимостью 10 миллионов евро, принадлежащего попавшему под санкции российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет португальское издание Publico.

Регистрация собственности особняка на роскошном курорте Кинта-ду-Лаго в Алгарве была заморожена 25 марта по запросу Министерства иностранных дел, через месяц после вторжения России в Украину, что означает, что ее статус нельзя изменить.

По данным издания, бывший владелец футбольного клуба "Челси" пытался продать недвижимость за 15 дней до начала вторжения России в Украину через компанию Millhouse Views LLC из Делавэра, принадлежащую Millhouse LLC, которая управляет его активами.

Крупнейший банк Португалии Caixa Geral de Depositos заметил этот шаг и предупредил власти.

Абрамович попал под санкции британского правительства и Европейского Союза за его связи с президентом России Владимиром Путиным.

Миллиардер получил португальское гражданство в апреле 2021 года на основании закона о натурализации потомков сефардских евреев, изгнанных с Пиренейского полуострова во время средневековой инквизиции

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Дело потрясло всю Португалию, вынудив прокуратуру начать расследование и задержать раввина, ответственного за сертификацию, которая позволила Абрамовичу получить гражданство.

Темы: ПортугалияРосcияолигархисанкции
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