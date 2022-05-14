В Одесі на узбережжя винесло ворожу міну, планується підрив

На узбережжя Одеси винесло ворожу морську міну, на неділю планується її підрив на місці.

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні внаслідок шторму на узбережжя Одеси винесло ворожу морську міну.

Не маючи можливості знешкодити її іншим способом, нашим сапером прийняте рішення підірвати міну на місці. Підрив заплановано на завтра".

Деталі: Марченко попросив громадян не пересуватися пляжами.