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В Одесі на узбережжя винесло ворожу міну, планується підрив

Катерина ТищенкоСубота, 14 травня 2022, 20:16
Максим Марченко, фото ОВА

На узбережжя Одеси винесло ворожу морську міну, на неділю планується її підрив на місці.

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні внаслідок шторму на узбережжя Одеси винесло ворожу морську міну.

Не маючи можливості знешкодити її іншим способом, нашим сапером прийняте рішення підірвати міну на місці. Підрив заплановано на завтра".

Деталі: Марченко попросив громадян не пересуватися пляжами.

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Теми: Одесамінування
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