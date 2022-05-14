В Одесі на узбережжя винесло ворожу міну, планується підрив
Субота, 14 травня 2022, 20:16
На узбережжя Одеси винесло ворожу морську міну, на неділю планується її підрив на місці.
Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко у Telegram
Пряма мова: "Сьогодні внаслідок шторму на узбережжя Одеси винесло ворожу морську міну.
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Не маючи можливості знешкодити її іншим способом, нашим сапером прийняте рішення підірвати міну на місці. Підрив заплановано на завтра".
Деталі: Марченко попросив громадян не пересуватися пляжами.