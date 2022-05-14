В Одессе на побережье вынесло вражескую мину, планируется подрыв

На побережье Одессы вынесло вражескую морскую мину, на воскресенье планируется ее подрыв на месте.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram

Прямая речь: "Сегодня в результате шторма на побережье Одессы вынесло вражескую морскую мину.

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Не имея возможности обезвредить ее другим способом, нашим сапером принято решение подорвать мину на месте. Подрыв намечен на завтра".

Детали: Марченко попросил граждан не передвигаться по пляжам.