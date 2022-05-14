Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе на побережье вынесло вражескую мину, планируется подрыв

Катерина ТищенкоСуббота, 14 мая 2022, 20:16
Максим Марченко, фото ОВА

На побережье Одессы вынесло вражескую морскую мину, на воскресенье планируется ее подрыв на месте.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram

Прямая речь: "Сегодня в результате шторма на побережье Одессы вынесло вражескую морскую мину.

Не имея возможности обезвредить ее другим способом, нашим сапером принято решение подорвать мину на месте. Подрыв намечен на завтра".

Детали: Марченко попросил граждан не передвигаться по пляжам.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Одессаминирование
Главное сегодня

Враг перегруппировывается и ведет наступление на 4 направлениях – сводка штаба

Сделаем все, чтобы "Евровидение" принимал украинский Мариуполь – Зеленский

Украина победила в Евровидении-2022

ПВО "распаковала" третью сотню сбитых российских самолетов

видеоЕвровидение: Kalush Orchestra призвал мир спасти защитников Мариуполя

Зеленский: Оккупанты на 80-й день вторжения пытаются показать хоть какую-то победу

Все новости...
Одесса
В Одесской области ослабляют ограничения на продажу алкоголя
ТРЦ под Одессой после удара: разрушения внутри, фасад и вход уцелели
Одесса: состояние двух из пяти пострадавших от ударов 9 мая – стабильное
Последние новости
08:23
Ночью российские ракеты ударили по военному объекту в Львовской области
08:02
Укрзализныця назначила эвакуационный поезд из Донбасса
07:58
Разведка США разбирается, где просчиталась с Украиной и Афганистаном – CNN
06:50
Враг перегруппировывается и ведет наступление на 4 направлениях – сводка штаба
05:53
фотоВ Нью-Йорке сотни людей требовали спасти защитников Мариуполя
04:55
КНДР применяет "быстрые меры" для борьбы с COVID, в стране почти 300 тысяч новых случаев
03:55
Путин "серьезно болен" – бывший британский разведчик
02:54
Начинаем думать, где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023 – Ткаченко
02:10
Сделаем все, чтобы "Евровидение" принимал украинский Мариуполь – Зеленский
02:02
Украина победила в Евровидении-2022
Все новости...