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МЗС: нехай російський режим не пхає носа в євроінтеграцію України

"Європейська правда"Субота, 14 травня 2022, 20:37

Міністерство закордонних справ радить російському режиму не втручатися у справи України на її шляху до європейської інтеграції.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, наданого "Європейській правді".

"Росія наразі не досягла історичного розвитку, аби рефлексувати про європейські цінності. Для України цінності - це свобода, демократія, повага до прав людини, верховенство права. Все те, заради чого українці нині боронять свою землю від російської агресії", - заявив Ніколенко.

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За його словами, "русскій мір" базується на пригніченні власного населення, позбавлення його будь-яких прав і свобод, збагаченні владної верхівки.  

"Тому нехай російський режим не пхає свого носа в європейську інтеграцію України, а займається власними справами", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, у МЗС РФ заявили, що якщо Євросоюз схвалить початок процедури вступу України до ЄС, це означатиме кінець об'єднанню та показуватиме, що він керується суто геополітикою.

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Раніше у Москві заявили, що тепер проти вступу України не лише до НАТО, а й до ЄС.

Нагадаємо, 9 травня Україна завершила заповнення другої і фінальної частини опитувальника для отримання статусу країни-кандидата на членство в ЄС. 

Єврокомісія планує висловити свою думку щодо відповідей України у червні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення щодо статусу кандидата для України є "тестом на щирість" і визначить майбутнє Європи. 

Теми: МЗСРосіяЄС
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