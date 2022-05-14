МЗС: нехай російський режим не пхає носа в євроінтеграцію України

Міністерство закордонних справ радить російському режиму не втручатися у справи України на її шляху до європейської інтеграції.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, наданого "Європейській правді".

"Росія наразі не досягла історичного розвитку, аби рефлексувати про європейські цінності. Для України цінності - це свобода, демократія, повага до прав людини, верховенство права. Все те, заради чого українці нині боронять свою землю від російської агресії", - заявив Ніколенко.

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За його словами, "русскій мір" базується на пригніченні власного населення, позбавлення його будь-яких прав і свобод, збагаченні владної верхівки.

"Тому нехай російський режим не пхає свого носа в європейську інтеграцію України, а займається власними справами", - додав Ніколенко.

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