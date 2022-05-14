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МИД: пусть российский режим не сует нос в евроинтеграцию Украины

"Европейская правда"Суббота, 14 мая 2022, 20:37

Министерство иностранных дел советует российскому режиму не вмешиваться в дела Украины на пути к европейской интеграции.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко, предоставленного "Европейской правде".

"Россия пока не достигла исторического развития, чтобы рефлексировать о европейских ценностях. Для Украины ценности – это свобода, демократия, уважение прав человека, верховенство права. Все то, ради чего украинцы сейчас защищают свою землю от российской агрессии", - заявил Николенко.

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По его словам, "русский мер" базируется на подавлении собственного населения, лишении его каких-либо прав и свобод, обогащении властной верхушки.

"Поэтому пусть российский режим не сует свой нос в европейскую интеграцию Украины, а занимается собственными делами", - добавил Николенко.

Напомним, в МИД РФ заявили, что если Евросоюз одобрит начало процедуры вступления Украины в ЕС, это будет означать конец объединения и будет показывать, что он руководствуется чисто геополитикой.

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Ранее в Москве заявили, что теперь против вступления Украины не только в НАТО, но и в ЕС.

Напомним, 9 мая Украина завершила заполнение второй и финальной части опросника для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

Еврокомиссия планирует высказать свое мнение об ответах Украины в июне.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о статусе кандидата для Украины является "тестом на искренность" и определит будущее Европы.

Темы: МИДРосcияЕС
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