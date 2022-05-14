Російські винищувачі провели навчання на Балтиці, "рятували" Калінінград

Винищувачі Су-27 морської авіації Балтійського флоту РФ провели тренування з перехоплення літаків умовного супротивника.

Про це повідомляє РІА "Новости", пише "Європейська правда".

За легендою навчань супротивник мав намір завдати ракетно-бомбового удару по стратегічно важливих військових об'єктах Калінінградської області.

Повідомляється, що Су-27 "відпрацювали елементи повітряного бою з умовним супротивником, а також умовне застосування авіаційних засобів ураження".

Загалом у тренуванні взяли участь понад 10 екіпажів винищувачів.

Нагадаємо, у суботу президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив Путіну, що найближчими днями прийме рішення подати заявку на членство в НАТО.

Путін заявив, що рішення Фінляндії вступити до НАТО є помилкою і пригрозив наслідками для двосторонніх відносин.

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