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Российские истребители провели учения на Балтике, "спасали" Калининград

"Европейская правда"Суббота, 14 мая 2022, 20:53

Истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота РФ провели тренировку по перехвату самолетов условного противника.

Об этом сообщает РИА Новости, пишет "Европейская правда".

По легенде учений противник намеревался нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам в Калининградской области.

Сообщается, что Су-27 "отработали элементы воздушного боя с условным противником, а также условное применение авиационных средств поражения".

Всего в тренировке приняли участие более 10 экипажей истребителей.

В субботу президент Финляндии Саули Ниинисте заявил Путину, что Финляндия в ближайшие дни примет решение подать заявку на членство в НАТО.

Путин заявил, что решение Финляндии вступить в НАТО является ошибкой и пригрозил последствиями для двусторонних отношений.

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Темы: РосcияармияЕвропа
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