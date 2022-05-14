На Донеччині за день росіяни вбили 3 і поранили 4 людей
Субота, 14 травня 2022, 20:57
У суботу внаслідок дій російських окупантів на Донеччині загинуло 3 людей, 4 дістали поранень.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Дослівно: "За 14 травня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини: 2 у Богородичному і 1 у Кераміку. Ще 4 людини дістали поранення".
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Деталі: Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано двом людям, пораненим у Луганській області.
Кириленко традиційно додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.