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В Донецкой области за день россияне убили 3 и ранили 4 человек

Катерина ТищенкоСуббота, 14 мая 2022, 20:57
В Донецкой области за день россияне убили 3 и ранили 4 человек
графика из Telegram Кириленко

В субботу в результате действий российских оккупантов в Донецкой области погибли 3 человека, 4 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 14 мая россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Богородичном и 1 в Керамике. Еще 4 человека получили ранения".

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Детали: Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была предоставлена двум людям, раненым в Луганской области.

Кириленко традиционно добавил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойна
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