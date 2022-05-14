В Донецкой области за день россияне убили 3 и ранили 4 человек

В субботу в результате действий российских оккупантов в Донецкой области погибли 3 человека, 4 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 14 мая россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Богородичном и 1 в Керамике. Еще 4 человека получили ранения".

Детали: Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была предоставлена двум людям, раненым в Луганской области.

Кириленко традиционно добавил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.